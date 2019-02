Knabbern im Südwesten Weniger Zucker und Fett - Süßwaren-Branche reagiert

Der große Trend in der Süßwarenindustrie sind möglichst passgenaue Süßigkeiten und Snacks für jeden Verbraucher. Auch im Südwesten wird Süßes und Salziges bio, fairtrade oder vegan.

Süßwarenhersteller in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ändern für Verbraucher Rezepturen.

"30 Prozent weniger Zucker bei gleichem vollem Haribo-Geschmack" - so bewirbt das Unternehmen mit Sitz in Grafschaft in Rheinland-Pfalz seine zuckerreduzierten Fruchtgummis und will Menschen ansprechen, die "besonderen Wert auf eine ausgewogene Ernährung legen". Die Süßwaren-Branche muss eine Antwort darauf finden, dass viele Verbraucher Zucker inzwischen kritisch sehen. Die zuckerreduzierten Fruchtgummis von Haribo sind ein Versuch, auch solchen Kunden ein Angebot zu machen. Der Fruchtgummi- und Lakritz-Hersteller Katjes vom Niederrhein, zu dem auch der Brause-Pulver Hersteller Ahoj-Brause aus Remshalden bei Stuttgart gehört, setzt etwa auf ein großes vegetarisches Sortiment.

Kaloriensparen mit Originalgeschmack

Die beiden Unternehmen stehen damit nicht allein da. Sabine Schommer, Messedirektorin der Internationalen Süßwarenmesse in Köln, beobachtet in der Branche insgesamt einen Trend zu neuen Rezepturen. Hersteller von Süßwaren, aber auch die von salzigen Knabberartikeln setzten zunehmend auf "reformulierte Produkte, also Produkte mit weniger Zucker, weniger Fett, weniger Salz - die aber genauso schmecken sollen wie das Original." Der große Trend in der Süßwarenindustrie sind momentan also möglichst passgenaue Süßigkeiten und Snacks für jeden Verbraucher. Ob bio, fairtrade, vegetarisch oder vegan, gluten- oder laktosefrei, halal oder koscher - für jedes Bedürfnis gibt es auch ein Angebot.

Vegane Schokolade statt Bio-Tafeln

Bei Schokolade schlägt Fairtrade Bio.

Seine eigenen Erfahrungen hat auch Ritter Sport, Schokoladenproduzent in Waldenbuch südlich von Stuttgart, gesammelt. Der Hersteller ist bekannt für seine Marken-Vielfalt, obwohl er lediglich Schokolade im Angebot hat. Die Kunden wollen es. Bianca Kulik, Öffentlichkeitsarbeit, berichtet: "Ein schönes Beispiel ist, dass wir 2016 zwei vegane Sorten eingeführt haben. Das hat auch geklappt durch viel zuhören, gerade in Zeiten von Social Media - da wurde der Ruf laut nach veganen Sorten. Dem sind wir gefolgt, haben zwei vegane Sorten eingeführt." Bald kommt die dritte vegane Sorte.

Fast 40 verschiedene Schokoladensorten hat Ritter Sport im Angebot. Gerade erst kamen Produkte in die Regale des Lebensmitteleinzelhandels, die Kakao nur aus einem Herkunftsgebiet enthalten, zum Beispiel Ghana oder Nicaragua. Andere Produkte dagegen wurden sang- und klanglos vom Markt genommen, weil die Kunden sie kaum nachfragten. Bianca Kulik erklärt: "Wir haben über zehn Jahre an Biosorten festgehalten. Das war für uns wirklich ein Herzensprojekt. Wir mussten aber leider feststellen dass sie einfach hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind." Ritter Sport vermutet, dass in klassischen Läden nicht der Verbraucher unterwegs ist, der bei Schokolade Wert auf Bio legt oder, dass sich der Fokus der Kunden verschiebt auf die Nachhaltigkeit der Produkte.

Faire Produktion steht vor Zucker und Kalorien

Auch in der Fastnacht regnet es Süßigkeiten.

Herkunft und sozialverträgliche Produktion vor Kalorien und Zuckergehalt - diese Beobachtung macht auch Michael Teppner, beim Gelatine-Hersteller Gelita in Eberbach am Neckar verantwortlich für das weltweite Marketing. Gelatine ist der Grundstoff für Gummibärchen und Co. "Dass man sagt, wo kommt die Ware her, wie ist sie hergestellt etc. - das bekommt im Moment bei uns eine größere Bedeutung als die Frage nach Bio."

Trotzdem spielt das Thema gesunde Süßwaren mit weniger Zucker auch bei Gelita, Weltmarktführer in der Gelatineproduktion, eine Rolle. Mehr als 40 Prozent der Produktion gehen an Firmen, die Gummibärchen, Fruchtgummi und Marshmallows herstellen. "Da gibt es Projekte fast aller Süßwarenhersteller, das Thema Zucker zu reduzieren. Das geht querbeet durch die Lebensmittelbranche. Da können wir auch mit speziellen Gelatinetypen helfen. Das Produkt soll ja weniger Zucker haben, aber idealerweise sollen wir es nicht merken - im Geschmack, in der Textur - was eine riesige Herausforderung ist. Die Gelatine an sich reduziert keinen Zucker. Wir können helfen, dass die Rezeptur dann wieder passt."

Süßigkeiten entsprechend der Wirtschaftslage

Naschwerk für alle Lebenslagen.

Trotzdem wird der Zucker bei Süßigkeiten wohl seine dominante Rolle behalten. Denn gerade wenn es nicht so gut läuft, wollen die Menschen etwas Zuckersüßes, weiß auch Michael Teppner von Gelita. Er erwartet auch nicht, dass der Absatz von Süßwaren weltweit zurückgeht, weil die Menschen mehr auf ihre Gesundheit achten. "Es gibt eine interessante Korrelation: Geht es einem Land wirtschaftlich schlechter, geht der Fruchtgummi-Absatz nach oben, weil weniger Schokolade gegessen wird. Wir möchten aber Süßes haben."