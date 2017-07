Keimschleuder Händetrockner Von wegen hygienisch!

Moderne, berührungslose Handtrockner sind in Toiletten von Restaurants, Kneipen oder Autobahnraststätten mittlerweile Standard. Laut Herstellern sind sie umweltfreundlicher als Papierhandtücher und vor allem: sehr hygienisch. Doch stimmt das? Unsere Strichproben zeigen das Gegenteil. In stark frequentierten Toiletten-Vorräumen mit elektrischen Handtrocknern tummeln sich die Keime! Marktcheck deckt auf.

In vielen Toiletten von Gaststätten und Geschäften sind elektrische Handtrockner mit Luftgebläse im Einsatz. In einer Stichprobe lässt Marktcheck von einem Labor überprüfen wie viele Keime und Bakterien sich in der Raumluft befinden. Zum Vergleich wird die Belastung in einer Toilette gemessen, in der Handtücher aus Papier verwendet werden. In den Waschräumen legen wir jeweils zwei Probenschalen aus, und lassen sie eine Stunde lang stehen. Auf den roten Nährböden sammeln sich Keime und Bakterien aus der Raumluft. Die Proben kommen zwei Tage lang in den Brutraum des Labors.

Ergebnis: In den Waschräumen mit elektrischen Handtrocknern ermittelt das Labor mehr als 50 Kolonien von Darmbakterien und anderen Keimen. Im Raum mit dem Handtuchspender sind laut Laborbericht deutlich weniger Keime in der Luft. Die Hygiene-Experten kommen zu dem Schluss, dass Papierhandtücher hygienischer sind als elektrische Handtrockner - denn sie bedeuten weniger Keime in der Raumluft.

Auf Anfrage schreibt Handtrockner-Hersteller Dyson:

"Alle Bakterien, die in der Untersuchung gefunden wurden, sind nicht ungewöhnlich für öffentliche Waschräume." (Die komplette Stellungnahme zum Nachlesen)

Systembedingtes Ergebnis

Die Stichprobe von Marktcheck erhebt nicht den Anspruch einer wissenschaftlichen Studie. Das Ergebnis wird aber von Studien unter Laborbedingungen gestützt. So bestätigt der TÜV Rheinland, dass das Ergebnis systembedingt kaum anders ausfallen könne.

Papiertücher hygienischer als Luftgebläse

Viele Menschen halten ihre Hände nur kurz unter fließendes Wasser und benutzen keine Seife. Aber selbst wer seine Hände nach den Empfehlungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zur Händehygiene wäscht, bekommt sie dadurch in der Regel nicht keimfrei. Im Luftstrom elektrischer Handtrockner werden Keime, Bakterien und lose Hautschuppen in die Umgebungsluft geblasen. Besonders groß ist der Effekt bei Hochgeschwindigkeitsgeräten ("Jetstreams") die einen Luftstrom von mehr als 600 Kilometern pro Stunde erzeugen.

Trotz berührungsloser Bedienung gibt es Hygieneprobleme

Dyson, der Marktführer auf dem Gebiet der Jetstreams, verweist auf einen eingebauten HEPA-Filter, der Bakterien aus der Raumluft filtert, bevor der Luftstrom auf die Hände trifft. Laut TÜV bringt der Filter aber wenig, weil nicht die angesaugte Raumluft, sondern die Keime auf der Hand das Problem darstellen.

Hygienischer sind Papierhandtücher, mit denen Erreger beim Abtrocknen von der Hand gerieben werden. Deshalb dürfen in deutschen Krankenhäusern nur Papierhandtücher und keine elektrischen Handtrockner benutzt werden. In der Gastronomie gibt es solche Vorschriften nicht.

Was ist umweltfreundlicher?

Die Hersteller elektrischer Handtrockner verweisen darauf, dass beim Betrieb der Geräte kein Papierabfall entsteht. Das Umweltbundesamt (UBA) teilt allerdings mit, dass es sehr schwierig sei, eine eindeutige Bewertung vorzunehmen. Die Gründe dafür:

Bei Papierhandtüchern müsse man zum Beispiel berechnen, woher das Holz für die Produktion stammt, wie hoch der Altpapieranteil ist und wie viele Blätter durchschnittlich benutzt werden.

Bei elektrischen Handtrocknern müsse die Energie für die Herstellung der Geräte, der Stromverbrauch im Betrieb und die Herkunft des Stroms berücksichtigt werden. Ein großer Nachteil der Jetstreams sei die erhebliche Geräuschbelastung.

Dennoch sieht das UBA Jetstream-Trockner in puncto Umweltverträglichkeit vor Papierhandtüchern.

Handtrockner sind oft insgesamt günstiger als Papiertücher

In der Anschaffung sind elektrische Handtrockner deutlich teurer als Spender für Papierhandtücher. Dafür sind die Folgekosten in der Regel geringer. Der Verbrauch der Papierhandtücher, ihre Entsorgung und das Auffüllen der Spender kosten Geld und binden Arbeitskräfte. Die wartungsarmen elektrischen Handtrockner werden einmal an die Wand montiert. Neben Stromkosten fallen in der Regel nur gelegentliche Reparaturkosten an.

Filmautor: Daniel Krull | Online: Sola Hülsewig

