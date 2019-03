Internationale Tourismus-Trends 2019 Das Reisen der Zukunft wird virtuell

Das funktioniert so, dass man sein Smartphone in eine spezielle Brille steckt und dann in einen virtuellen Raum versetzt wird. So kann man sich zum Beispiel das Hotelzimmer dreidimensional anschauen, genauso wie die Kabinen auf einem Kreuzfahrtschiff oder auch schon Sehenswürdigkeiten vor Ort. Es gibt weltweite Beispiele, aber auch eines aus Rheinland-Pfalz: eine Rekonstruktion des Römischen Theaters in Mainz in 3D.