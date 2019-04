Immobilienbetrug Abzocke mit Fake-Inseraten

Peter L. hat 17.500 Euro für ein Haus angezahlt, das gar nicht zu verkaufen war. An einen Makler, den es gar nicht gibt. Weil der Markt überhitzt ist, haben Betrüger leichtes Spiel.

In Deutschland sind Häuser und Wohnungen derzeit heiß begehrt. Interessenten müssen schnell sein, wenn sie zum Zug kommen wollen. Das machen sich immer öfter Betrüger zu nutze. Sie geben sich als Makler aus, locken Kaufwillige an - und setzen sie massiv unter Druck. Mit der Behauptung, es gebe bereits eine ganze Reihe anderer Interessenten. Wenn die Opfer den Zuschlag wollten, müssten sie schnell in Vorkasse treten.