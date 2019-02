Handwerkerstichprobe Wenn der Öltank gewartet werden muss

Millionen Haushalte in Deutschland haben einen Öltank. Der sollte regelmäßig gewartet werden. Mit versteckter Kamera haben wir drei Handwerker zu einer Wartung bestellt.

In etwa fünfeinhalb Millionen deutschen Haushalten steht noch ein Heizöltank. Wir lassen den Tank warten und testen bei der Gelegenheit mit versteckter Kamera drei Handwerker. Dennis Meisen ist öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Heizungsbau. "Für die heutige Handwerker-Stichprobe haben wir den Check von einer Öltankanlage, die ein Fachbetrieb überprüfen soll, ob hier mögliche Mängel bestehen und was hier zu tun ist. Und dafür sollte er vor Ort eine Stunde benötigen", sagt er. Zwei der drei Handwerker bieten die Leistung sogar kostenfrei an - einer von ihnen aber nicht ohne Hintergedanken.