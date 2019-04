Handwerkerstichprobe Wenn der Frühjahrsputz ansteht

Gebäudereiniger sollen schnell und sauber die Wohnung putzen. Doch schauen sie wirklich in jeder Ecke nach und arbeiten sie einrichtungsschonend? Wir beobachten mit versteckter Kamera.

Der Frühjahrsputz steht an: Wohnzimmer, Bad und Fenster sollen gereinigt werden. Die getesteten Reinigungsbetriebe sollten nicht nur den Boden wischen, sondern auch Fensterrahmen putzen sowie unter dem Teppich als auch in Couchritzen reinigen. Von guten Handwerksbetrieben erwarten Experten auch, dass sie schonend arbeiten, also beispielsweise das Parkett des Kunden vor Kratzern schützen.