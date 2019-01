Karotten mit drei Beinen sehen zwar unförmig aus, schmecken aber genauso gut wie kerzengerade Exemplare. Für die Erzeuger bedeutet das viel weniger Sortieraufwand, wenn sie auch krumme Gurken oder Möhren an die Discounter liefern können - heißt unterm Strich auch mehr Gewinn. Bei den Kunden komme das Konzept gut an, so eine Sprecherin von "Penny". Auf diese Art würde die Wertschätzung von nicht perfektem Obst und Gemüse auch bei Kunden erhöht, die sich über dieses Thema bisher noch keine Gedanken gemacht hätten.