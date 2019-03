Gewalt gegen Einsatzkräfte Schläge, Spuckattacken und Silvesterfeuerwerk

In Baden-Württemberg ist die Zahl der Angriffe auf Einsatzkräfte 2017 um zehn Prozent gestiegen. In Rheinland-Pfalz ging sie zwar leicht zurück, aber dafür waren die Angriffe brutaler.

Heiner Butz ist ehrenamtlicher Krisenbetreuer für Einsatzkräfte im Landkreis Germersheim. Er sagt, dass solche Angriffe drastische Folgen haben. "In den Stunden danach, insbesondere in den Nächsten danach, werden die Einsatzkräfte teils von heftigen Bildern bedrängt, von Alpträumen und Schlafstörungen. Sie reagieren sehr schreckhaft, weil unser Abwehrsystem auf Stress schaltet, auf Angriff und Verteidigung", sagt Krisen-Experte Heiner Butz. Als Spätfolgen treten psychische Erkrankungen bis hin zur Berufsunfähigkeit auf.

Auch die Übergriffe auf Polizisten nehmen zu. Oberkommissar Thomas Hillen von der Polizei Trier hat in den vergangenen Jahren einen deutlichen Verlust an Respekt erlebt. "Ich für meinen Teil muss sagen, ich hätte mich damals gehütet gegenüber einem Polizisten auch nur verbal aggressiv zu werden. Ich muss mittlerweile feststellen, dass die Personen gegenüber der Polizei immer aggressiver werden. Also da habe ich schon für meinen Teil eine Zunahme erfahren", sagt der Beamte.

Eine milde Formulierung für das, was Thomas Hillen erlebt hat. Zusammen mit einem Kollegen wird er zu einem Einsatz in eine Diskothek gerufen. Ein betrunkener Gast randaliert. Als dieser im Streifenwagen sitzt, geht er weiter auf Thomas Hillen los. "Das hat bisher noch keiner von uns erlebt, ich denke ich spreche da auch für andere Kollegen, dass einer in derartigem Maße losgelöst jetzt von dem Ursprungssachverhalt in einem Polizeiauto sitzend und fixiert, noch zu solchen Gewaltexzessen neigt", sagt Thomas Hillen. In der Zelle angekommen scheint die Situation geklärt. Doch auf einmal tritt der Mann dem Polizisten ins Gesicht. "Mein Kiefer war ausgerenkt. Ich hatte den Verdacht auf eine Gehirnerschütterung und eine Platzwunde im Mund", sagt er.