Geschenkewissen zum Angeben "Ugly" Weihnachtsmode für zwei Tage

"Ugly Sweater" sind in. Das sind hässliche Weihnachtspullover mit kitschigen Motiven und sinnfreien Sprüchen: riesige Rentiere, Schneemänner vom Kragen bis zur Hüfte oder Weihnachtslandschaften, die sich möglichst bunt und detailreich über beide Ärmel ausdehnen. Wer so einen Weihnachtspullover an Heiligabend geschenkt bekommt, kann ihn immerhin noch am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag tragen. Danach ist Weihnachten vorbei, das Schmuckstück wandert vermutlich in den Schrank - und könnte dann im Advent 2019 wieder herausgeholt werden.