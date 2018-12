Geschenkewissen zum Angeben Konsole im Geschenkpapier - Gameboy im All

Konsole im Geschenkpapier - Gameboy im All

Wer eine Spielekonsole sucht, kommt an Playstation, Xbox, Wii und Switch selten vorbei.

Die Hersteller Microsoft, Sony und Nintendo dominieren den Spielekonsolenmarkt. Sie vertreiben die vier großen Konsolen: Playstation, Xbox, Switch und Wii - an ihnen führt also kein Weg vorbei. Jedes Jahr werden weltweit rund 50 Millionen Spielekonsolen verkauft.

Mittlerweile werden sie auch in China angeboten. Im Reich der Mitte war der Verkauf gut 15 Jahre lang verboten, da sich chinesische Eltern darüber beschwert hatten, dass ihre Kinder zu viel Zeit mit dem Spielen verbrachten. Daraufhin erließ die Regierung in Peking im Jahr 2000 ein Verkaufsverbot für ausländische Spielekonsolen.

Doch Konsolen sind nicht nur zum Zocken da, sondern können auch nützlich sein. Die US Air Force zum Beispiel baute einmal einen Supercomputer aus fast 1.800 Playstation-Konsolen zusammen. Damit konnte die amerikanische Luftwaffe Bilder aus dem Weltall schneller analysieren.

Stichwort Weltall: Der Gameboy von Nintendo war die erste Spielekonsole im All. Ein russischer Kosmonaut hatte den Gameboy 1993 mit auf die Raumstation MIR genommen. Er wollte im All unbedingt sein Lieblingsspiel Tetris spielen.

Die Begeisterung für Spielekonsolen kann teilweise aber auch richtig skurrile Züge annehmen. Der Brite Dan Holmes zum Beispiel war so von der Playstation begeistert, dass er sich 2002 umbenennen ließ - in "Mister Playstation Two". Der Videospieler aus dem Süden Englands wollte spaßeshalber sogar seine Playstation heiraten. Das scheiterte allerdings daran, dass offenbar kein Pfarrer das etwas ungleiche Paar trauen wollte.