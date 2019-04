Seit Sommer 2018 ist die Hyalomma-Zecke vermehrt in Deutschland gesichtet worden. Sie lebt normalerweise in tropischen Regionen und wurde durch Zugvögel eingeschleppt. Durch den Klimawandel kann es passieren, dass sie dauerhaft in Deutschland Fuß fassen könne, sagen Forscher. Normalerweise kommt sie in Teilen Asiens, Afrikas und Südeuropas vor.