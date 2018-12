Gefahr für 400 Jahre So giftig sind Zigarettenkippen

Welche Kippen-Bußgelder in Deutschland und Nachbarländern verhängt werden

In Hannover und Dresden ist die Strafe mit 10 Euro am geringsten. Mainz liegt mit 35 Euro im Mittelfeld. In Stuttgart hat man bisher 10 bis 25 Euro bezahlt - in Zukunft wird das Kippe-Schnippen bis zu 250 Euro teuer.



Wie sieht es in den Nachbarländern aus? In Basel in der Schweiz werden von Stummelwegwerfsündern 80 Franken gefordert, umgerechnet rund 70 Euro. Im französischen Paris, wo jährlich 350 Tonnen Zigarettenkippen eingesammelt werden, muss man 68 Euro zahlen. In London sind es schon mal 120 Euro.



Die härtesten Strafen für Zigarettenstummel-Schnipper werden im Stadtstaat Singapur südlich von Malaysia verhängt. Eine fallen gelassene Kippe kostet ab 1.000 Singapur-Dollar, umgerechnet 600 Euro. Ein Wiederholungstäter, der mehr als 33 Mal erwischt wurde, wie er seine Kippe vom Balkon schnippte, wurde kürzlich zu umgerechnet fast 20.000 Euro Strafe verdonnert.