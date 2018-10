Legionellen Wenn Einatmen zur Gefahr wird

Legionellen können schwer krank machen. Der Erreger wird meistens durch Einatmen von vernebeltem Wasser aufgenommen. Marktcheck zeigt, wie man sich schützen kann.

Was sind Legionellen?

Legionellen sind weltweit verbreitete, bewegliche Stäbchenbakterien, die in geringer Konzentration natürlicher Bestandteil von Oberflächenwasser und auch von Grundwasser sind. Entgegen früherer Annahmen kommen die Bakterien auch in Salzwasser vor. Derzeit sind 48 Legionellen-Arten bekannt. Sie können beim Menschen unterschiedliche Krankheitsbilder hervorrufen. Besonders wohl fühlen sich die Bakterien in warmem Süßwasser, also etwa in Trinkwassersystemen oder Klimaanlagen. Legionellen vermehren sich zwischen 25 und 55 Grad Celsius am besten. Bei Temperaturen über 60 Grad Celsius fangen sie an abzusterben. Liegt die Temperaturen über 70 Grad Celsius, sind innerhalb weniger Minuten alle Legionellen abgetötet. Bei Temperaturen unter 20 Grad Celsius vermehren sie sich nur noch langsam.

In Deutschland liegt der Zielwert von Legionellen in Trinkwasser bei 100KBE/100ml (Koloniebildenden Einheiten pro 100 Milliliter). Liegen die Werte darüber, wird das System untersucht. Bei Werten von über 10.000 KBE/100ml werden Sofortmaßnahmen wie Duschverbote oder Filter umgesetzt.

Wie werden Legionellen übertragen?

Legionellen werden durch Einatmen von vernebeltem, zerstäubtem Wasser übertragen. Mögliche Ansteckungsquellen sind unter anderem Duschen, Wasserhähne, Whirlpools, Luftbefeuchter, Klimaanlagen, Respiratoren, Vernebler, Sauerstoffsprudler oder auch Kühltürme. Beim Trinken ist eine Ansteckung in seltenen Fällen möglich, wenn das Wasser bei Verschlucken in die Luftröhre gelangt. Eine Mensch zu Mensch Übertragung ist nicht möglich, das heißt Betroffene sind nicht ansteckend.

Welche Krankheiten rufen Legionellen hervor?

Die Bakterien rufen Symptome wie Unwohlsein, Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Thoraxschmerzen, Husten, Schüttelfrost, Durchfälle und Verwirrtheit hervor. Die eigentliche Erkrankung ist die sogenannte Legionärskrankheit, die eine schwere Lungenentzündung auslöst. Unbehandelt endet sie in 15 bis 20 Prozent der Fälle tödlich. Richtig behandelt stehen die Heilungschancen sehr gut. Die Zeit zwischen Ansteckung und Auftreten der Symptome beträgt meistens zwischen zwei und zehn Tagen, in seltenen Fällen liegen zwei Wochen dazwischen.

Die zweite Erkrankung, die durch Legionellen ausgelöst werden kann, ist das sogenannte Pontiac-Fieber. Es treten die gleichen Symptome wie bei der Legionärskrankheit auf, doch handelt es sich beim Pontiac-Fieber um eine fiebrige, grippeähnliche Erkrankung, die meist innerhalb weniger Tage von selbst ausheilt. Die Inkubationszeit liegt bei fünf Stunden bis drei Tage. Beim Pontiac-Fieber wird die Lunge in der Regel nicht befallen.

Warum wird die Legionellen-Infektion oftmals erst spät erkannt?

"Ein Problem ist, dass die Symptome zum Teil sehr unspezifisch sind, das heißt wir haben verschiedene Krankheitsbilder mit grippeähnlichen Symptomen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Legionärskrankheit an sich. Also eine durch Legionellen bedingte Lungenentzündung. Und das sind dann schon schwergradige Verläufe", sagt Dr. Rainer Noth, Pneumologe in Kiel. Haben Ärzte einen Verdacht auf die Legionärskrankheit, dann können sie einen Legionellen-Schnelltest durchführen, der nach wenigen Minuten ein Ergebnis liefert. Daraufhin kann eine gezielte Behandlung beginnen. Dem Robert Koch-Institut werden jährlich etwa 600 Legionellenerkrankungen in Deutschland gemeldet gemeldet. Experten gehen von einer Dunkelziffer von 15.000 bis 30.000 Fällen aus.

Wie lässt sich die Legionärskrankheit behandeln?

Eine Lungenentzündung, wie bei der Legionärskrankheit, muss immer mit wirksamen Antibiotika behandelt werden. "Wir haben glücklicherweise mindestens zwei Antibiotikaklassen, die auf die Legionellen sehr gut wirken", sagt Noth. Häufig werden Betroffene stationär behandelt. Je früher die Therapie beginnt, desto besser sind die Heilungschancen.

Welche Personengruppen sind besonders gefährdet?

Besonders gefährdet sind chronisch Kranke, Senioren, Diabetiker, Menschen mit geschwächtem Immunsystem und Raucher. Betroffene sollten das Rauchen aufgeben, da Rauchen zu den Hauptrisikofaktoren einer abermaligen Legionelleninfektion zählt. Bei Nichtrauchern treten Zweitinfektionen in der Regel nicht auf. Es wird vermutet, dass sie nach einer Erstinfektion Abwehrkräfte entwickeln und fortan immun gegen die von Legionellen ausgelöste Lungenentzündung sind. Tabakrauch hingegen reduziert die Abwehrfähigkeit der Lunge stark. Männer erkranken an der Legionärskrankheit häufiger als Frauen, Kinder sind nur selten betroffen.

Wie können Menschen vorsorgen?

Da Legionellen hohe Temperaturen nur kurze Zeit überleben, sollte die Warmwasserversorgung in regelmäßigen Abständen auf mindestens 70 Grad Celsius erhitzt werden. Lungenfachärzte im Netz empfehlen, in Ferienwohnungen in warmen Ländern darauf zu achten, dass die Temperatur in Warmwasserboilern nicht unter 60 Grad Celsius fällt.

Nach einer Legionelleninfektion ist es wichtig, die Quelle ausfindig und unschädlich zu machen, um weitere Infektionen zu verhindern. Viele Menschen infizieren sich auch im Urlaub: Selten genutzte Hotelduschen, in denen das Wasser tagelang in den Rohren steht, gelten als besonders riskant. Experten empfehlen, alle Hähne aufzudrehen, und das Wasser einige Minuten laufen zu lassen. Dadurch werden die Bakterien, die sich möglicherweise angesammelt haben, weggespült. Sobald das Wasser läuft, sollten Sie nicht einatmen, für eine gute Belüftung sorgen und das Badezimmer verlassen.

