Frühspargel dank beheiztem Feld Erster Spargel in Baden-Württemberg gestochen

Erster Spargel in Baden-Württemberg gestochen

Der erste Spargel in Baden-Württemberg ist gestochen.

Die deutsche Spargelsaison beginnt je nach Wetterlage im Frühjahr eigentlich erst Mitte bis Ende April und geht bis zum sogenannten "Johannistag" oder "Spargelsilvester" am 24. Juni. Trotzdem wurde auf dem Mannheimer Markt bereits der erste baden-württembergische Spargel angeboten. Dieser stammt von einem beheizten Feld aus Hockenheim. Das Kilogramm Klasse I Spargel kostete 18 Euro. Alternativ gibt es importierten Spargel aus Südeuropa oder Übersee.

Bei Biogasanlagen gibt es eine Wärmenutzungspflicht. Das hat eine ganze Reihe von Spargelbauern - auch im Südwesten - auf die Idee gebracht, sie für die Felder zu nutzen. Nicht jede Anlage hat genügend Abnehmer in der Nähe, um die Energie in ein kleines Nahwärmenetz einzuspeisen.

Das lässt die Stangen im Schnitt etwa zwei bis drei Wochen früher sprießen. Das ist wichtig, denn wer früh am Markt ist, nimmt die höchsten Preise mit. Wenn die Ware noch rar ist und alle nach frischem Spargel gieren, ist der doppelt so teuer als später in der Saison.