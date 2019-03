Frühlingsblumen Wie gut sind Tulpen aus dem Supermarkt?

Marktcheck macht den Test

Eine Kamera beobachtet im Langzeittest verschiedene Tulpensträuße aus Supermärkten, vom Wochenmarkt und aus dem Blumenladen. Wo bekommt man am meisten für sein Geld?

Tulpen gibt es schon seit längerem in Supermärkten und Discountern zu kaufen.

Zur Zeit sind Tulpen in allen Farben, Formen und Preisen erhältlich. Wir kaufen in unterschiedlichen Geschäften. Bei Aldi kosten zehn Tulpen 1,99 Euro, Edeka verlangt für die Blumen 2,99 Euro. Auf dem Wochenmarkt bekommen wir die gleiche Anzahl an Tulpen für 6,50 Euro. Im Blumenladen kosten sie 14 Euro, also siebenmal so viel wie bei Aldi.

Tulpen aus dem Blumengeschäft halten am längsten

Die Tulpen stellen wir in vier gleiche Vasen und füllen jeweils das gleiche Wasser ein. Sie stehen in der gleichen Umgebung. Vor Versuchsbeginn schneiden wir die Tulpen nochmal an. Wir beobachten die Blumen durchgehend mit einer Kamera.

Nach acht Tagen sind die ersten Tulpen welk. Die Blumen aus dem Fachgeschäft sehen noch schön aus.

Nach sechs Tagen ist der Edeka-Strauß fast verblüht. Die anderen Blumen halten sich weiterhin, auch wenn sich die ein oder andere Tulpe langsam zur Seite neigt. Am längsten halten die Tulpen aus dem Blumengeschäft - allerdings nur zwei Tage länger als die günstigen von Aldi. Nach dem zwölften Tag sind alle Blumen reif für die Biotonne.

Dicke Stiele und grünes Laub sind Qualitätsmerkmale

Woran liegt das? Wir zeigen Floristmeister Thorsten Wenzel in Ludwigshafen einen kleinen Bund von jedem Einkauf. Dabei verraten wir ihm nicht, welche Tulpe wo gekauft worden ist. "Die Tulpe wird generell nach Stielgewicht gehandelt und das ist also stark entscheidend für die Qualität einer Tulpe. Je schwerer der einzelne Tulpenstiel ist, desto hochwertiger die Qualität", sagt Wenzel. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist ein dunkelgrünes bis graugrünes Laub.

Tulpen kommen aus den Niederlanden

In der EU gelten strenge Grenzwerte für den Pestizideinsatz bei Tulpen.

80 Prozent der Tulpen, die in Deutschland verkauft werden, kommen aus den Niederlanden. Verbraucher müssen sich auch über Spritzmittel keine Gedanken machen, da es in der EU strenge Grenzwerte für Pestizide bei Tulpen gibt - und die allermeisten Tulpen, die in Deutschland verkauft werden, EU-Produkte sind.

Fazit

Je teurer die Tulpe, desto länger ist sie haltbar, Discounter und Blumenladen trennen aber nur zwei Tage. Für den hohen Preis der Tulpen aus dem Fachgeschäft hätte man sieben Mal die günstigen Aldi-Tulpen kaufen können. Der Vorteil beim Floristen besteht darin, dass der Kunde ein handwerkliches Gesamtkunstwerk erhält.

So halten Tulpen länger

An allen Tulpen hat man länger Spaß, wenn man sich an ein paar einfache Tipps des Floristmeisters hält: Nach dem Kauf die Tulpen mit einem scharfen Messer - und nicht mit der Schere - anschneiden. Dazu sollte ein kurzer, gerader Schnitt gesetzt werden, der leicht schräg ist, aber nicht so schräg und so lang wie bei Rosen. Außerdem sollte das Laub nicht im Wasser stehen. Im Zweifel ist es besser, die Blätter zu entfernen. Zudem sollte die Vase vor der Benutzung sauber sein. Wer die Blumen alle zwei bis drei Tage neu anschneidet und das Wasser wechselt, hat noch länger schöne Tulpen in der Vase stehen.

Der Text gibt den Stand zum Sendungsdatum wieder.