Flugverlegung Wenn die Erstattung auf sich warten lässt

"Hier lag ohne Zweifel ein Reisemangel vor, und damit sind dann alle Kosten, die im Zusammenhang mit diesem Reisemangel entstanden sind, also die Kosten für die Anreise, die nutzlosen Kosten für die Ticketreservierungen und eventuelle Übernachtungskosten, das muss der Reiseveranstalter alles erstatten. Man könnte auch noch daran denken, weil diese Reise ja noch unbequemer geworden ist, eine Minderung des Reisespaßes hier geltend zu machen - in Höhe von etwa 50 Prozent des Tagesreisepreises", sagt Holger Hopperdietzel, Fachanwalt für Reiserecht.

Beispiel: Kostet die Reise in der Summe 1.500 Euro und dauert 15 Tage, liegt der Tagespreis bei 100 Euro, das heißt, dem Reisenden würden noch einmal rund 50 Euro zustehen. Denn es gilt, ein "Reisemangel ist immer das, was letztendlich nicht mehr vom Vertrag gedeckt ist, also eine Änderung des Flughafens oder auch eine abweichende Hotelunterbringung, um ein anderes Beispiel zu nennen", sagt Hopperdietzel.

"Die Reiseveranstalter sind eigentlich verpflichtet, wenn bei einer Pauschalreise ein Flug verlegt wird, die dadurch entstehenden Mehrkosten zu bezahlen. Wenn sie sich quer stellen, so wie TUI in diesem Fall, dann sollte man hartnäckig bleiben und das ganze auch schriftlich einfordern, am besten per Einschreiben. Wenn das alles nichts hilft, dann muss man zur Not eben auch klagen."