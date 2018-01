Fluggast-Rechte bei Überbuchung Wann Fluglinien Passagiere ausladen dürfen

Ein Fluggast durfte in Chicago nicht mitfliegen und wurde mit Gewalt aus dem Flugzeug gedrängt

Gewaltsam zerren ist mehr als grenzwertig. Aber Passagiere einfach stehen lassen und nicht mitnehmen - da gilt auch bei uns ein klares Ja. Egal, ob es sich um einen Linienflug oder eine Pauschalreise handelt. Die Sicherheit für den Flug geht am Ende vor. Was dafür nötig ist, entscheidet im Zweifel der Kapitän.

In dem Fall von United Airlines hatten die Passagiere bereits ihr Gepäck aufgegeben und saßen im Flieger. Selbstverständlich wäre es, psychologisch gesehen, geschickter gewesen, man hätte schon vor dem Gate versucht, einige Fluggäste auf andere Verbindungen zu verteilen. Dann wäre die Situation vermutlich auch nicht so eskaliert.

Die Vorgaben machen sie sich selbst. Sie stehen in ihren Allgemeinen Beförderungsbestimmungen. Die müssen selbstverständlich mit den sonstigen Gesetzen im Einklang stehen. Sobald ich einen Flug buche, erkläre ich mich mit diesen Bestimmungen einverstanden. Damit akzeptiere ich auch, dass ich zum Beispiel nicht mitgenommen werde, wenn ein Flug annulliert wird oder eben überbucht ist.

Einer der Gründe für die Überbuchung in Chicago war, dass eine United-Crew dringend an Bord musste wegen eines Einsatzes am nächsten Morgen. Dürfen Airlines ihre Mitarbeiter gegenüber den zahlenden Kunden bevorzugen?