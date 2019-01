Fit für die Kälte Die fünf wichtigsten Winter-Tipps für Autofahrer

Doch womit kratzt man am besten? An Tankstellen oder in Geschäften gibt es spezielle Kratzer zu kaufen, viele Parkscheiben haben Extrakanten, und einige Autofahrer nutzen auch eine CD-Hülle. Ganz bequem ist Enteiser-Spray. Das hinterlässt allerdings eine ziemliche Schmierage. CD-Hüllen brechen schnell, weswegen der Experte zum Kratzer oder zur Parkscheibe rät.

Eine leere Batterie ist die häufigste Pannenursache im Winter. "Beim Überbrücken der Batterie ist es wichtig, die Kabel in der richtigen Reihenfolge anzuschließen", sagt Link. "Ansonsten kann man die Bordelektronik ruinieren." Zunächst wird das rote Kabel an den Pluspol der leeren Batterie angeschlossen und mit dem Pluspol der vollen Batterie verbunden. Danach wird das schwarze Kabel an den Minuspol der vollen Batterie angeschlossen und mit einem Masseteil des Autos, dessen Batterie leer ist, verbunden. Ein Masseteil ist ein Metallteil im Motorraum. Wichtig ist, das schwarze Kabel nicht an die leere Batterie zu koppeln, da es dann zu Verpuffungen kommen kann. Tipp: Vor dem Motorstart des Empfängerautos einen Verbraucher einschalten - beispielsweise die Lüftung. So wird verhindert, dass es zu Spannungsspitzen kommt.