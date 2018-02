Fernbusverkehr in Deutschland So kommen Sie an günstige Fernbus-Tickets

So kommen Sie an günstige Fernbus-Tickets

Die Ticketpreise steigen außerdem vor allem an reisestarken Tagen an, besonders Freitagnachmittag ist bei den Reisegästen sehr beliebt. "Es empfiehlt sich deshalb, entweder schon am Donnerstag zu fahren oder am frühen Freitagmorgen", so Flixbus-Gründer André Schwämmlein.