Falscher (Toten-)Schein In Deutschland bleiben viele Morde unentdeckt

Kriminalreport Südwest

Der perfekte Mord: Niemand vermutet, dass der Tote ermordet worden ist und der Arzt bescheinigt zudem einen natürlichen Tod. In Deutschland passiert dies jährlich rund 1200 mal.

Stirbt in Deutschland ein Mensch, kommt ein Arzt zur Leichenschau vorbei, um die Todesursache festzustellen. In der Regel ist dies ein Hausarzt, der solche Untersuchungen allerdings nur selten durchführt. Experten gehen davon aus, dass in Deutschland rund 1.200 mal im Jahr ein Tötungsdelikt nicht entdeckt wird, da der Arzt, der die Leichenschau durchführt, einen natürlichen Tot attestiert.

Dies liegt auch daran, dass Ärzte für die Leichenschau nicht speziell ausgebildet sind. Zudem sind die Ärzte für gewöhnlich alleine mit den trauernden Angehörigen des Verstorbenen. Für eine vollständige Leichenschau muss der Patient entkleidet und von allen Seiten begutachtet werden. Hier fällt es manchen Medizinern schwer, Angehörige um Hilfe zu bitten. Auch müssen Ärzte in alle Körperöffnungen schauen, was zum Problem werden kann. "Gerade der Mund, der Kiefer wird dann eben auch starr mit der Leichenstarre. (...) So einen verklemmten Kiefer, den kriegen Sie nicht mal eben auf", sagt Allgemeinmedizinerin Dr. Ulrike Berg, die etwa zehnmal im Jahr eine Leichenschau durchführt.

Professorin Dr. Tanja Germerott ist Rechtsmedizinerin an der Universität Mainz.

"Die Fehler beruhen auf verschiedenen Gründen. Also wenn wir jetzt die ärztliche Seite beispielsweise anschauen, muss man sich vorstellen, dass nicht jeder Arzt täglich eine Leichenschau vornimmt und somit nur geringfügiges Wissen vorhanden ist. Es gibt auch keine bestimmten Fortbildungen, die absolviert werden müssen. Hinzu kommt, dass keine Inspektion des unbekleideten Leichnams vorgenommen wird. Dass Befunde überdeckt werden, weil vielleicht ein Pflaster nicht entfernt wird", sagt Professorin Dr. Tanja Germerott, Rechtsmedizinerin an der Universität Mainz. Hinzu kommt, dass es für die Leichenschau keine bundeseinheitlichen Regeln und Abläufe gibt. Jedes Bundesland regelt dies selbst.

Bremen setzt auf Spezialisten

Einige Bundesländer haben bereits auf die hohe Dunkelziffer an unentdeckten Tötungsdelikten reagiert: In Niedersachsen muss die Polizei per Gesetz auch bei ungeklärter Todesursache gerufen werden - selbst wenn der Arzt von einem natürlichen Tod ausgeht. Bremen setzt auf speziell ausgebildete Leichenschauärzte. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und das Saarland haben keine Änderungen vorgenommen.

Professor Dr. Dr. Reinhard B. Dettmeyer rät Ärzten dazu, Tötungsdelikte häufiger als Todesursache in Betracht zu ziehen.

Professor Dr. Dr. Reinhard B. Dettmeyer vom Berufsverband Deutscher Rechtsmediziner rät Ärzten bei der Leichenschau dazu, Tötungsdelikte als Todesursache häufiger in Betracht zu ziehen: "Sie müssen etwas mehr kriminalistisch denken die Leichenschauärzte und dann mehr Fälle der Polizei und der Staatsanwaltschaft zuführen."

Dennoch ist die Obduktionsquote in Deutschland im europäischen Vergleich sehr niedrig. In Schweden und Österreich wird fast zehnmal häufiger obduziert. Und so erlebt Dettmeyer Fälle wie diese: "Wir hatten den Fall, wo schlichtweg ein alleinlebender Mann in seiner Wohnung leblos gefunden wurde. Und es wurde ein Notarzt gerufen, der sah keinen Anhalt für ein Fremdverschulden, auch die Polizei sah keinen Anhalt für ein Fremdverschulden. Und wir haben dann erst bei der Obduktion feststellen können Frakturen des Kehlkopf- und Zungenbeingerüstes. Also der Mann ist erwürgt worden. Das war eine massive, komprimierende Gewalt gegen den Hals. Das wäre sonst so nicht bekannt geworden."



Auch nach dem Tod werden die Persönlichkeitsrechte des Menschen geschützt.

Wer führt eine Leichenschau durch?

Jeder approbierte Arzt in Deutschland darf eine Leichenschau durchführen. Wird ein Arzt gerufen, so muss er sich unverzüglich auf den Weg zum vermeintlich Verstorbenen begeben, da die Möglichkeit besteht, dass dieser noch reanimiert werden kann. Ist der Arzt gerade aus einem anderen, wichtigen Grund verhindert, so muss er umgehend einen Kollegen damit beauftragen. In den meisten Bundesländern führen niedergelassene oder behandelnde Ärzte die Leichenschau durch. Notärzte müssen in der Regen keine vollständige Leichenschau durchführen, da sie gegebenenfalls bei anderen Notfällen gebraucht werden. Sie stellen daher lediglich einen vorläufigen Totenschein aus. Ein Kollege übernimmt dann die vollständige Leichenschau. In Bremen führen speziell ausgebildete Leichenschauärzte die Untersuchung durch.

So sollte eine Leichenschau durchgeführt werden

Zur Leichenschau entkleidet der Arzt den Leichnam vollständig und entfernt auch Pflaster und Verbände. Danach begutachtet er den Körper ringsum. Jede einzelne Körperregion soll dabei intensiv untersucht werden. Der Arzt schaut hierzu auch in alle Körperöffnungen. Außerdem informiert sich der Arzt, der die Leichenschau durchführt, beim behandelnden Arzt des Verstorbenen über dessen Krankenakte. Diese kann Rückschlüsse auf die Todesart und -ursache liefern.

Auf dem Totenschein muss die Todesursache so deutlich wie möglich festgehalten werden.

Todesart und -ursache

Die Todesart, die auf dem Totenschein eingetragen werden muss, untergliedert sich in drei Kategorien (Ausnahme Niedersachsen): natürliche Todesursache, unklare Todesursache und nicht-natürliche Todesursache. Kreuz der Arzt an, dass der Patient eines natürlichen Todes gestorben ist, so muss er sich sicher sein, dass der Patient beispielsweise an einer Krankheit litt und er daran sehr wahrscheinlich verstorben ist. Nicht-natürliche Todesunfälle sind zum Beispiel Unfälle, Vergiftungen, Selbstmorde oder Tötungen durch Fremde. Kann der Arzt die natürliche Todesart nicht sicher bescheinigen, hat er aber gleichzeitig keine Anhaltspunkte für einen nicht-natürlichen Tod, so wählt er "unklare Todesart" aus.

Wann wird die Polizei informiert?

Der Arzt informiert die Polizei, wenn er den Toten nicht identifizieren kann, die Todesart unklar ist oder wenn er einen nicht-natürlichen Tod bescheinigt.

Wird der Totenschein noch einmal überprüft?

Ein Amtsarzt überprüft noch einmal alle Totenscheine auf Plausibilität. Erscheint alles stimmig, kann der Leichnam bestattet werden. Soll der Verstorbene eingeäschert werden, erfolgt in allen Bundesländern - außer in Bayern - eine zweite Leichenschau im Krematorium. Das soll verhindern, dass ein Tötungsdelikt unentdeckt bleibt.

Was kostet eine Leichenschau?

Die Kosten, die Ärzte für eine Leichenschau abrechnen können, sind in der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) festgeschrieben. Die Leichenschau an sich wird mit 14,57 bis 33,51 Euro vergütet, je nachdem wie schwierig sich diese gestaltete. Hinzu kommen noch Anfahrtskosten, die von der Entfernung und Tageszeit abhängen. Der Höchstbetrag liegt insgesamt bei 77 Euro. Da die Mitgliedschaft in der Krankenversicherung mit dem Tod endet, müssen die Angehörigen die Kosten tragen. Viele Ärzte klagen, dass die Entlohnung in keinem Verhältnis zum Aufwand stehe.

Der Text gibt den Stand zum Sendungsdatum wieder