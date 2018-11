Fake-Speicherkarten Wenn die Daten plötzlich weg sind

Im Online-Handel werden häufig Fake-Speicherkarten und -USB-Sticks mit angeblich hoher Speicherkapazität angeboten. Tatsächlich haben die Fälschungen dann statt beispielsweise 64 Gigabyte nur acht Gigabyte Speicher - oder weniger. In unserer Stichprobe entpuppen sich fünf von neun bei E-Bay gekaufte Speicherkarten als Fake.

Nutzt man nur den tatsächlich vorhandenen Speicherplatz, ist alles in Ordnung. Sobald die Datenmenge darüber hinausgeht, werden entweder alte Daten überschrieben oder die neuen Daten gehen einfach ins Nichts. Das Speichermedium tut währenddessen so, als würde alles korrekt gespeichert.

Den Verlust bemerkt man meist erst dann, wenn man wieder auf die Daten zugreifen will - beispielsweise wenn man Fotos von der Kamera-Speicherkarte auf den Rechner zieht. Dann ist es natürlich zu spät - die Daten sind futsch.

Um dem vorzubeugen sollte man neue USB-Sticks, Speicherkarten oder Festplatten überprüfen, bevor man sie in Betrieb nimmt.

Die Programme testen, wie viel Speicher tatsächlich auf dem Medium vorhanden ist. Bei größeren Speichern kann das mitunter recht lange dauern, es bietet sich deshalb an, die Überprüfung über Nacht laufen zu lassen. Die Software prüft außerdem Fehler auf dem Speichermedium und gibt an, was die durchschnittliche Schreibgeschwindigkeit ist.