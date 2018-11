Fake-Shops im Internet So holen Sie Ihre Überweisung zurück

Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit bestellen viele Menschen Waren im Internet - sei es am Black Friday, am Cyber Monday oder ganz losgelöst von Rabatttagen. Allerdings nimmt auch die Zahl der Betrüger zu, die vom Shopping-Konsum profitieren wollen.

Allerdings bearbeiten Banken Überweisungen heute ziemlich schnell und häufig ist das Geld dann schon weg. "Die Weiterleitung erfolgt in der Regel nach wenigen Minuten. Sobald die Überweisung das Haus verlassen hat, ist nur noch ein Überweisungsrückruf möglich", heißt es zum Beispiel von der VR Bank Südpfalz mit Sitz in Landau.

Beim Überweisungsrückruf wendet sich die eigene Bank an die Empfängerbank und weist darauf hin, dass der Empfänger das Geld zu unrecht erhalten hat. Die fremde Bank gibt dann dem Empfänger Bescheid, dass er das Geld zurücküberweisen soll. "Allerdings erhält der Kunde nur in den seltensten Fällen sein Geld vom Betrüger zurück. Wir als Bank können leider nicht mehr tun", so die Volksbank Karlsruhe. Verbraucher hilft dann nur der Gang zum Anwalt, um doch noch an das Geld zu kommen.