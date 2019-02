Enkeltrickbetrüger Bei Anruf Abzocke!

Kriminalreport Südwest

Ein angeblicher Verwandter meldet sich nach Jahren wieder - und braucht dringend Geld. Viele Senioren fallen darauf rein. Mit ein paar Verhaltensregeln kann man sich schützen.

Immer wieder werden Senioren in Deutschland Ziel von Enkeltrick-Betrügern. Die Täter gehen dabei sehr professionell vor und schaffen es sogar bei aufmerksamen Rentnern immer wieder, Geld zu entlocken. Die Betrüger fangen die Gespräche oftmals harmlos an.

Thomas Krause zeichnet das Gespräch mit seinem Aufnahmegerät auf.

"Da meldete sich jemand und fragte einfach 'Rate mal, wer da ist?'. Da denkt man alles Mögliche, zumal man die Stimme nicht erkennt. Und dann kam die Aussage, 'Dein Neffe'. Dann habe ich ihn angesprochen: 'Ja, Oliver, schön, dass du dich meldest. Ab dann war ich der Onkel Thomas", sagt Thomas Krause aus Heilbronn, der von Betrügern angerufen worden war.

Täter wollen Bargeld

Der angebliche Neffe behauptet, dass er in Schwierigkeiten stecke. Er brauche dringend Bargeld für einen Autokauf, weil sein Verrechnungsscheck nicht angenommen worden sei. Es geht um 11.500 Euro - das macht das Ehepaar stutzig. Intuitiv schaltet Thomas Krause sein Aufnahmegerät ein, das er zufällig auf dem Tisch liegen hat.

Der Rentner ist sich schnell sicher, dass er es mit einem Trickbetrüger zu tun hat und verständigt deshalb das Polizeipräsidium Heilbronn. Sofort machen sich Beamte auf den Weg zu Familie Krause. Sie sind bei den weiteren Anrufen dabei. Der Betrüger glaubt inzwischen, dass er den hohen Geldbetrag in bar abholen kann. Im Gegenzug gibt er vor, die 11.500 EUR schon zurück überwiesen zu haben. "Ich habe dir dein Geld überweisen lassen, du hast das wahrscheinlich morgen auf dem Konto gut geschrieben, aber kannst erst am Montag darüber verfügen", ein Trick des Betrügers, um Vertrauen zu gewinnen.

Die Polizei ist schnell beim Ehepaar Krause und sagt die nächsten Schritte der Betrüger genau vorher. Szene nachgestellt.

"Die Polizei hat das fast wie in einem Drehbuch vorher schon angekündigt, wie jetzt die verschiedenen Schritte sind, die jetzt folgen werden. Das lief genauso ab", sagt Thomas Krause. Dennoch wartet die Polizei vergeblich auf den Abholer. Irgendetwas hat die Betrüger wohl stutzig gemacht. Auch wenn die Täter nicht gefasst wurden, Familie Krause ist froh, dass ihr gesundes Misstrauen sie vor Schlimmerem bewahrt hat.

Geschickte Gesprächsführung

Sibylle Schieck hat täglich mit solchen Fällen zu tun. Sie und ihre auf Betrug spezialisierte Polizeieinheit kennen die Tricks der Täter. Rund 500 Anzeigen sind allein im vergangenen Jahr bei der Polizei in Heilbronn eingegangen. Hinter dieser Betrugsmasche stecken organisierte Banden, die vom Ausland aus anrufen und mit einer raffinierten Gesprächstaktik ihre Opfer regelrecht um den Finger wickeln.

Dabei setzen die Täter die Opfer so sehr unter Druck, dass diese keine Zeit haben, darüber nachzudenken, ob es wirklich ihr Enkel sei. "Das ist eine sehr geschickte Gesprächsführung, die die Täter an den Tag legen. Und man muss sagen, sie haben seit Jahren Erfahrung damit", sagt Sibylle Schieck.

Haben Opfer Zweifel an der Stimme ihres vermeintlich Verwandten, reagieren die Täter darauf mit Aussagen wie "ich bin erkältet und deshalb ist meine Stimme heute anders".

37.000 Euro in bar für einen Immobilienkauf

Sibylle Schieck ist Leiterin einer auf Betrug spezialisierten Polizeieinheit.

Ähnlich wie dem Ehepaar Krause ist es auch Theresa B. ergangen, auch sie wurde am Telefon hereingelegt. Eine Betrügerin gibt an, eine Bekannte zu sein, die gerade bei einem Notar ist und für einen Immobilienkauf kurzfristig 37.000 Euro in bar benötigt. Theresa B. glaubt ihr. Die vermeintliche Bekannte müsse allerdings beim Notar bleiben, weswegen eine Notargehilfin das Geld abholen würde.

Kurze Zeit später übergibt Theresa B. der angeblichen Notarangestellten den Umschlag mit dem Geld. Diese steigt in ein schwarzes Auto mit Ludwigsburger Kennzeichen und fährt mit der Beute weg. Zwei Wochen vergehen, dann erst bemerkt Theresa B., dass sie betrogen worden ist. Sie meldet sich bei der Polizei.

Abholer sind das schwächste Glied in der Kette

Die Polizei kann die Verdächtige auf den Überwachungsbildern einer Hotellobby identifizieren.

Die Zeugenaussage des Opfers hilft den Ermittlern: Die Abholerin ist vermutlich in ein Taxi gestiegen ist. Eine Abfrage bei der Taxizentrale ergibt, es gab eine Fahrt vom Haus des Opfers zu einem Hotel. Die Beamten besorgen sich die Überwachungsbilder der Hotellobby, auf denen die Abholerin deutlich zu erkennen ist. Ihr Aussehen stimmt mit den Angaben von Theresa B. überein. In der Datenbank finden die Beamten einen weiteren Fall im Bundesgebiet, bei dem die Abholerin zugeschlagen hatte. Der Polizei Frankfurt geht die Betrügerin schließlich ins Netz. Bei der Festnahme hat die Frau 52.000 Euro in bar dabei - auch das Geld von Theresa B. ist darunter.

"In der Regel sind die Abholer das kleinste Glied in der Kette von einer organisierten Bande. Es sind junge Männer und Frauen, die das Geld brauchen, das sie mit dieser Abholaktion verdienen können. In der Regel bekommen sie einen kleinen Anteil von der Beute. Meistens ist es so, dass sie von den Hintermännern unter Druck gesetzt werden und die Taten deshalb begehen", sagt Sibylle Schieck.

So schützen Sie sich am Telefon vor Betrügern

Fragt Sie ein Anrufer, Sie sollen raten, wer anruft, sollten Sie nicht darauf eingehen. Fordern Sie im Gegenzug den Anrufer auf, seinen Namen zu nennen.

Gibt sich jemand als Bekannter aus, fragen Sie ihn nach Dingen, die nur der wirkliche Bekannte wissen kann.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen oder bedrängen. Stellen Sie in Ruhe ihre Fragen und geben Sie keine familiären oder finanziellen Informationen preis.

Fordert ein Anrufer Geld, besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder nahestehenden Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, rufen Sie die Polizei unter der Nummer 110 an. Sollten Sie bereits Opfer eines Betrugs geworden sein, sollten Sie bei der Polizei Anzeige erstatten.

Täter suchen im Telefonbuch gezielt nach älteren Vornamen. Wenn Sie ihren Vornamen durch den Anfangsbuchstaben abkürzen lassen, können Betrüger Sie nicht mehr so leicht ausfindig machen.

Der Text gibt den Stand zum Sendungsdatum wieder