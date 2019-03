Elektrische Zahnbürsten im Test Schallzahnbürste oder Rotationskopf?

Das Labor testet die elektrischen Zahnbürsten sowohl auf die Putzleistung auf den glatten Zahnflächen als auch in den Zwischenräumen. Durch das Putzen wurden die Testzähne mit den beiden rotierenden Bürsten von Oral B und Rossmann am saubersten. Etwas schlechter schnitten die Schallzahnbürsten von Oral B und Philips ab. Bei ihnen blieb zu viel Plaque in den Zahnzwischenräumen zurück. Dabei wirbt Philips mit der gründlichen Reinigung der Zwischenräume. Auch die rotierende Bürste von dm hat Defizite bei der Reinigung der Zahnzwischenräume.

Insgesamt schneidet die rotierende Bürste von Oral B am besten ab. Sie überzeugt sowohl im Labor als auch in unserem Praxischeck. Die Schallzahnbürste von Oral B schwächelt bei den Zahnzwischenräumen, ebenso wie ihr Pendant von Philips. Diese vibrierte unseren Testern außerdem zu stark in der Hand. Auch die dm-Bürste überzeugt weder im Labor noch im Praxistest. Die Rotationsbürste von Rossmann zeigt im Labor eine gute Reinigungsleistung, war in unserem Praxistest aber zu laut und zu unhandlich.