Ein Insider packt aus So funktioniert das Abzock-System der Rohr-Haie

So funktioniert das Abzock-System der Rohr-Haie

Menschen in Notsituationen können nicht wählerisch sein. Deshalb zahlen sie oft mehr. Manche von ihnen auch viel mehr. Schließlich will man nicht ewig vor der zugefallenen Haustür in der Kälte stehen. Und auch ein verstopftes Abflussrohr möchte man normalerweise sofort repariert haben.