Edel-Bio im Discounter Hohe Standards für wenig Geld?

Bio-Label mit höheren Standards finden immer häufiger ihren Weg in die Regale von Supermärkten und Discountern. Doch wie günstig sind diese Lebensmittel wirklich?

Bio ist in. Mittlerweile bieten auch Discounter Edel-Bio-Produkte an, die strengere Biozertifikate haben als die EU für normale Bio-Produkte vorschreibt. Seit vergangenen November verkauft Lidl Produkte des Premium-Erzeugers Bioland. Die Supermarktkette Rewe hat schon länger Produkte des Premium-Siegels Naturland im Sortiment. Auch der Konkurrent Kaufland ist auf den Bio-Zug aufgesprungen, vertreibt seit Februar Waren des Ökolabels Demeter. Die Werbung verspricht beste Bio-Qualität aus heimischer Erzeugung zum günstigen Preis.

Bei Lidl kosten unsere Bioland-Produkte insgesamt 9,82 Euro. Bei Rewe kosten vergleichbare Produkte, hauptsächlich von Naturland, 12,32 Euro. Der Einkauf bei Kaufland ist am teuersten: Wir zahlen 15,02 Euro. Das liegt vor allem daran, dass es hier nur Markenprodukte wie Demeter gibt, die eine höhere Biozertifizierung haben. Rewe und Lidl haben auch zertifizierte Eigenmarken. Zum Vergleich kaufen wir auch im Bio-Supermarkt Alnatura ein. Preis hier: 12,74 Euro.

Edel-Bio ist im Discounter also deutlich günstiger als im Bio-Supermarkt. "Die großen Händler, Rewe, Edeka, Lidl und Kaufland haben aufgrund ihrer Größe ganz andere Kostenstrukturen und können deshalb Produkte günstiger anbieten, selbst wenn sie den selben Einkaufspreis hätten wie der Naturkostladen. Vor allem die konventionellen Händler verkaufen sehr stark über den Preis und der kleine Naturkosthändler kann sich diese aggressiven Preise einfach nicht leisten", sagt Professor Stephan Rüschen, Handelsexperte von der Dualen Hochschule Heilbronn.

Bio beschert dem Lebensmittel-Großhandel schon länger gute Umsätze. Ein Drittel der knapp sechs Milliarden Euro, die Verbraucher im vergangenen Jahr für Bio-Lebensmittel ausgaben, landeten in den Kassen von Aldi, Lidl und Co. Jetzt nehmen die Großen das Geschäft mit der Edel-Bioware ins Visier, das früher dem Bio-Fachhandel vorbehalten war.

Handelsexperten warnen, dass die hochwertigen Produkte durch die Partnerschaften mit Lidl und Co. drohen, zur Ramschware zu werden. Zudem könnten Erzeuger durch den neuen Wettbewerb stark unter Druck geraten. "Wenn die Konventionellen vor allen Dingen über den Preis verkaufen, dann wird bei den Bio-Produkten, und auch bei den Marken wie Demeter und Bioland, ein Preiswettbewerb entstehen", sagt Professor Stephan Rüschen, Handelsexperte der Dualen Hochschule Heilbronn. Zunächst würde dieser Wettbewerb auf der Verkaufspreisseite gegenüber dem Kunden stattfinden. "Wenn dort das Preisniveau runter geht, ist der Reflex im Handel, dass ich auf die Einkaufsseite gehe und versuche, meine Einkaufspreise auch senken zu können". Dadurch entstehe dann Druck auf die Erzeuger.

Die Landwirte müssten sich den Bedingungen des Marktes stellen, um nicht den Anschluss zu verlieren, findet Bio-Landwirtin Katharina Mayer. "Es ist natürlich so, dass ein ganz großer Teil der Menschen im Discounter einkaufen. Wir können uns nicht in dieser Blase befinden, wo wir sagen, das ist unsere kleine private Biowelt, die gehört nur uns, sondern es ist ein gutes Ziel und ein guter Ansatz, dass man raus geht und sagt: wir bringen die Waren in den Discounter und schaffen Zugänge zu anderen Zielgruppen. Das finde ich sehr, sehr gut."