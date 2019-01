Durchfall durch Campylobacter Jedes zweite Hähnchen ist keimbelastet

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) entdeckte bei Proben, die es direkt an Schlachthöfen entnahm, einen starken Anstieg der Belastung mit Campylobacter. 2017 seien fast 79 Prozent der Masthähnchen mit den Bakterien belastet gewesen, 2011 hätten lediglich 40,9 Prozent der Tiere den Keim in sich getragen.

Hähnchenfleisch kann man genauso weiter essen, wie vor dieser Meldung - nämlich gut durchgegart. Das war bereits vorher schon die dringende Empfehlung, um krankheitserregende Keime abzutöten. Campylobacter sind die Bakterien, die bei uns in Deutschland am häufigsten Durchfallerkrankungen verursachen. Diese Bakterien gibt es aber weltweit und bekannt ist, dass Geflügelfleisch der Hauptüberträger ist.

Die Bakterien leben im Darm der Hühner und kommen beim Schlachten aufs Fleisch. Wenn dabei nicht hundertprozentig sauber gearbeitet wird, kommt Darminhalt ans Fleisch. Dadurch ist jede zweite Probe damit verunreinigt. In den USA wird Geflügelfleisch deshalb mit Chlor behandelt, das Keime abtötet. In Europa ist das Chloren nicht erlaubt, weswegen jede zweite Probe mit Campylobacter-Bakterien verunreinigt ist. Verbraucherschützer fordern seit längerem bessere Hygienemaßnahmen in Schlachthöfen.