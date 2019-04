Duftstoff-Allergien Wenn der Lufterfrischer zur Gefahr wird

Ob bei Hundegeruch oder Gardienenmief: Lufterfrischer sollen in Räumen für einen angenehmen Duft sorgen. Doch die unsichtbaren Stoffe können der Gesundheit massiv schaden.

Ein frischer Zitronenduft in der Toilette oder ein süßlicher Geruch im Kaufhaus - kaum einer hat dagegen etwas einzuwenden. Raumerfrischer sind bei den Deutschen sehr beliebt: 4,3 Millionen Menschen verwendeten 2018 regelmäßig Duftstoffe.

Den Raumerfrischern kann man also kaum entkommen. Was viele Leute gut finden, ist für viele Allergiker ein Albtraum. Eike Mattukat etwa leidet sehr unter der Allgegenwart der unsichtbaren Stoffe. Kommt er mit ihnen in Kontakt, setzt sein Geruchsvermögen aus, seine Augen beginnen zu tränen. Teilweise leidet er unter Schwindelattacken und sogar Migräneanfällen.