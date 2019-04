Die App ist wie eine Excel-Tabelle auf dem Smartphone, aber komfortabler. In dieses digitale Haushaltsbuch trage ich regelmäßig ein, wofür ich Geld ausgebe. Am Anfang musste ich ein bisschen Zeit investieren und regelmäßige Zahlungen eingeben - also Miete, Strom, Handyrechnung und so, die monatlich oder jährlich abgebucht werden.