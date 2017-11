Diebstahl im Krankenhaus Wo der Klau einfach gemacht wird

Ein Aufenthalt im Krankenhaus ist für viele unangenehm genug und häufig mit Schmerzen verbunden. Doppelt bitter, wenn dann noch Gauner durch die Gänge schleichen und die Patienten bestehlen. Fälle über dreisten Diebstahl im Krankenhaus gibt es immer wieder. Und wie einfach es Langfingern oft gemacht wird, beweist Marktcheck mit Hilfe eines Trickdiebes, der in verschiedenen Krankenhäusern auf Beutezug geht. Ein Polizist erklärt, was man während des Krankenhausaufenthalts alles beachten sollte und wie man sich schützen kann.

Immer wieder werden Patienten in Krankenhäusern Opfer von Dieben, die das Vertrauen oder die Hilfsbedürftigkeit der Menschen schamlos ausnutzen. Patientenzimmer, in denen sich gerade gar kein Patient aufhält, machen es den Dieben dabei besonders leicht.

Es handelt sich in der Regel um einen Einzeltäter, der ein Krankenzimmer betritt und zielstrebig zu einem Krankenbett geht, in dem sich gerade kein Patient befindet. Auf das leere Bett deutend, fragt er anwesende Zimmernachbarn, wo sich denn der Schrank dieses Patienten befindet, da er den Auftrag erhalten habe, dessen Geldbeutel zu holen, um beispielsweise etwas in der Cafetaria zu bezahlen. Meist gibt der Täter vor, ein Bekannter oder Verwandter des betreffenden Patienten zu sein. Konnte er sogar noch einen Blick auf das Namensschild am Bett werfen, tritt er noch "souveräner" auf, in dem er namentlich von dem nicht anwesenden Patienten spricht.