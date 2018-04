Datenverkauf von Kommunen So verdienen Behörden mit unseren Daten Geld

Die Meldeämter haben die Meldedaten bereits in der Vergangenheit im großen Stil verkauft - etwa an Unternehmen oder an die Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Nach einer Recherche des Magazins Spiegel bei 28 Städten wurden im Jahr 2011 rund 4,5 Millionen Datensätze verkauft - völlig legal. Die Kommune kann damit Geld einnehmen. Allein mit den Meldedaten seien bundesweit im Jahr 2011 hochgerechnet 56,4 Millionen Euro möglich gewesen. Ob sich der Aufwand wirklich rechnet - diese Daten aufzubereiten und zu verkaufen - und ob sich damit auch in Zukunft wirklich Geld verdienen lässt, bleibt abzuwarten.