Das war 2018 Keine Energiewende auf der Straße

Nach wie vor fehlt das Herz für eine Serienproduktion von E-Autos in Deutschland - eine Fabrik, die Batteriezellen herstellt, den Kern eines jeden Akkus. Das Bundeswirtschaftsministerium wollte sich längst festgelegt haben, wo in Deutschland eine solche Fabrik entstehen soll, und wer sich daran beteiligen wird. Noch gibt es dazu nichts Konkretes. Batteriezellen müssen weiter bei den großen Herstellern in Asien gekauft werden. Das ist teuer und die Fabriken dort sind jetzt schon gut ausgelastet.

Von den deutschen Autoherstellern hat Volkswagen die größten Pläne. 44 Milliarden Euro will der Konzern investieren, drei Werke auf E-Mobilität umrüsten und einen Kleinwagen für rund 20.000 Euro in Serie auflegen. VW ist auch der einzige Konzern, der offenbar konkrete Ideen hat, selbst Batteriezellen zu bauen. Daimler will Zellen für 20 Milliarden Euro in Asien bestellen und daraus Akkus bauen, fast die komplette Flotte soll so elektrifiziert werden.