CMT 2019 Fahrverbote für Wohnmobile in Innenstädten

Fahrverbote für Wohnmobile in Innenstädten

Städtetouren mit dem Reisemobil werden in Europa zunehmend schwieriger. Immer mehr Umweltzonen verbieten die Einreise, weil die meisten Caravane zu schmutzige Dieselantriebe haben.

Die europäischen Metropolen wollen ihre Luftqualität verbessern. Deshalb werden in den letzten Jahren zunehmend Einfahrverbote - vor allem für dieselbetriebene Fahrzeuge - ausgesprochen. Viele Wohnmobile sind mit einem Dieselverbrenner älterer Art ausgestattet. Das kann bei der Planung einer Städtetour mit dem Caravan zum Problem werden.

Nicht nur deutsche Städte wie Stuttgart, Berlin oder Hamburg sind betroffen. Auch in Paris, Madrid oder Mailand gilt inzwischen für Diesel mit Euro-Norm 4 oder darunter zumindest zeitweise ein Einfahrtsverbot. Ausnahmegenehmigungen sind schwierig durchzusetzen. Nur als Anwohner einer betroffenen Umweltzone werden sie manchmal erteilt. Das ist beispielsweise in Stuttgart der Fall.

Neue Wohnmobile mit Schadstoffklassen 6d-Temp oder darunter sind unter Ausnutzung aller Ausnahmeregelungen noch bis maximal Februar 2021 zulassungsfähig. Das garantiert allerdings nicht die freie Einfahrt in die Umweltzonen. Werden in den Innenstädten die Grenzwerte weiter überschritten, können in Zukunft auch Diesel mit Euro-Norm 6d-Temp betroffen sein.