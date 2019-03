Blasenschwäche Wie neue Behandlungsmethoden das Leiden lindern

Bei Patienten, bei denen die Prostata entfernt wurde, kann ein Silikonkissen helfen. Dieses wird mit Wasser gefüllt und in der Nähe des Schließmuskels implantiert. Das Kissen übt Druck auf den Schließmuskel und die Harnröhre aus, was dabei hilft, das Wasser besser halten zu können.

In der Werbung werden häufig frei verkäufliche Medikamente beworben, die die Kontinenz verbessern sollen. Die Studienlage zu diesen Medikamenten ist allerdings sehr dünn. So konnte beispielsweise der tatsächliche Nutzen von Kürbiskernen in Studien nicht belegt werden. Bei Wirkstoffen aus der Sägeblattpalme ist nicht ganz klar, ob ein Nutzen besteht oder nicht. Daher ist es wichtig, dass sich Patienten nicht nur selbst therapieren, sondern frühzeitig einen Arzt aufsuchen. Andernfalls könne es zu Restharn in der Blase kommen, was zu Entzündungen führen kann, warnt Dr. Lothar Zimmermann. Es gibt viele Möglichkeiten, Inkontinenz in den Griff zu bekommen.