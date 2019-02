Biowetter Aktuelle Wetterlage gut für Mensch und Natur

Das derzeitige Wetter tut uns gut, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Das sieht man am Gefahrenindex des DWD für wetterfühlige Menschen. Dieser ist im Moment nicht rot, sondern überwiegend blau. Der Wechsel von Kälte am Morgen und Sonne und Wärme am Tag bringt Kreislauf und Stoffwechsel in Schwung. Die meisten Menschen können bei solchen Wetterlagen gut schlafen und verfügen am Tag über eine optimale Konzentrationsfähigkeit.