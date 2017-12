Bio-Ethanol-Kamine Gemütlich oder gefährlich?

Bio-Ethanol-Kamine versprechen gemütliche Lagerfeuer-Stimmung ohne Rauch und Ruß. Doch immer wieder passieren Unfälle mit schwersten Brandverletzungen.

Deko-Kamine sind beliebt: Sie haben eine echte Flamme, brauchen aber trotzdem keinen Schornstein. Das spart Kosten. Einfach den Kamin aufstellen, Ethanol eingießen, fertig. Doch die Gemütlichkeit kann trügerisch sein.

Ein Deko-Kamin kann schick aussehen, birgt aber Gefahren.

Birgit S. hat durch einen Unfall mit einem Bio-Ethanol-Kamin ihren Sohn verloren. "Ich war oben in meiner Wohnung hab einen schrecklichen Knall gehört. Ich bin dann runter gelaufen und da kam mir mein Sohn im Flur brennend entgegen", erzählt sie.

Tod durch schwerste Verbrennungen

Ein Deko-Kamin an der Wand wurde Heiner S. zum Verhängnis. Als er Ethanol nachgießen will, kommt es zu einer Verpuffung. Er steht mitten in einem Feuerball. Birgit S. versucht, ihren Sohn zu löschen und bringt ihn nach draußen. Die Feuerwehr ist binnen Minuten vor Ort. Heiner S. wird sofort in die Unfallklinik gebracht. Neun Tage lang kämpfen die Ärzte um sein Leben. Heiner S. stirbt dennoch an seinen schweren Verbrennungen.

Der Test zeigt: Bio-Ethanol ist hochentflammbar.

Luge verbrennt

Rettungsarzt Dr. Hans Lemke erklärt, dass Bio-Ethanol, wenn es zündet, 400 Grad heiß wird. Es könne eine Druckwelle entstehen, die gleich einer Feuerwalze wirke. Neben Verbrennungen am ganzen Körper können Patienten ein schweres Inhalationstrauma davontragen, bei dem die Lunge mit verbrennt, so der Arzt.

Brandschutzexperte Holger Hagen kennt die Gefahren von Bio-Ethanol-Kaminen. "Die meisten Schadensfälle entstehen dann, wenn Ethanol nachgefüllt wird", erklärt er.

Holger Hagen, Berufsfeuerwehr Mainz

"Die Gefährlichkeit besteht darin, dass man gerade wenn der Stoff zum großen Teil verbrannt ist, nicht wirklich sicher sein kann, dass die Flamme endgültig erloschen ist. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn es im Zimmer noch hell ist, man die Restflamme vielleicht nicht richtig erkennt. Das ist das eine Problem. Das andere ist, dass bereits heiße Oberflächen reichen können, um das Ethanol zu entzünden. Das heißt, man muss unbedingt abwarten, bis alle Flammen erloschen sind, der Kamin abgekühlt ist, bevor weiteres Ethanol nachgefüllt werden kann."

Von diesen Gefahren ist in der Werbung meist keine Rede. Viele Händler versichern auch, dass Bio-Ethanol absolut rückstandsfrei verbrenne. Es würde lediglich in Wasserdampf und Kohlendioxid umgesetzt, also Stoffe, die wir auch beim Atmen freisetzen.

Giftstoffe in erheblichen Mengen

Peter Tappler, Sachverständiger für Innenraumanalytik aus Wien, hat jedoch herausgefunden, dass dem nicht so ist. Im Auftrag der österreichischen Regierung hat er Ethanol-Kamine untersucht. Das alarmierende Ergebnis: Es entstehen Giftstoffe in erheblichen Mengen.

Peter Tappler: Bio-Ethanol-Kamine setzen Giftstoffe frei.

Der Experte warnt vor den Folgen. "Da bekommt man Schleimhautreizungen, Kopfschmerzen, Bindehautreizungen. Was am bedenklichsten ist, ist die Substanz Benzol, die ebenfalls vor allem von den größeren Öfen in erhöhten Konzentrationen abgegeben werden. Benzol ist krebserzeugend für den Menschen."