Billige Bananen Was steckt hinter den Preiskämpfen der Supermärkte?

Der Discounter Lidl bietet derzeit ausschließlich Fairtrade-Bananen an. Die anderen Supermärkte reagieren darauf offenbar mit einem Preiskampf: Bananen sind in Deutschland derzeit so günstig wie seit langem nicht mehr. Vor 25 Jahren kostete ein Kilogramm Bananen rund zwei Mark. Wir haben Bananen für 69 Cent das Kilogramm gefunden. Ein Kilogramm Bananen ist damit deutlich günstiger als ein Kilogramm deutsche Äpfel, diese kosten oftmals um die 2,50 Euro pro Kilogramm. Dabei haben Bananen einen deutlich längeren Lieferweg. Die meisten Bananen auf dem deutschen Markt kommen aus den etwa 10.000 Kilometer entfernten Ländern Ecuador, Costa Rica und Kolumbien. Den Preis für die günstigen Bananen zahlen die Menschen in den Anbauländern.