Pflanzen Welche Bewässerung hilft bei Abwesenheit?

Die Systeme von Oriaz und Bauhaus bestehen jeweils aus einem Kegel, auf den eine gefüllte Wasserflasche aufgedreht wird. Die Kegel werden in die Erde gesteckt und sollen die Pflanzen für ein paar Tage mit Feuchtigkeit versorgen. Bei Oriaz gelangt das Wasser durch Schlitze im Plastik in die Erde. Der Kegel von Bauhaus besteht aus Ton, der wasserdurchlässig ist. Je nach Feuchtigkeit oder Trockenheit der umliegenden Erde soll Wasser durch den Kegel diffundieren oder nicht.

Auch der Aufbau des Blumenkübels von emsa ist einfach. Zuerst müssen Löcher in den Boden des Kübels gebohrt werden. Nach dem Einpflanzen soll die Blume gegossen werden bis das Wasser unten aus den Löchern herausläuft. Dann sind die Wasserspeicher voll, die sich am unteren Ende des Blumenkübels befinden. Beide Wasserspeicher sind durch einen Filzstreifen verbunden, der die Flüssigkeit aus dem Reservoir ins Erdreich führt und somit bei Bedarf den Wurzeln zugänglich macht.

Zwei Wochen lang standen die Pflanzen bei unseren Testern. Nach einer Woche durfte nachgegossen oder der Wasserspeicher aufgefüllt werden. Die gute Nachricht: Alle Pflanzen haben den Test überstanden, die meisten in einem guten Zustand. Am besten haben die Systeme von emsa und Bauhaus abgeschnitten. Die Blumen im emsa-Kübel haben sich weiterentwickelt, neue Blüten sind aufgegangen und neue Triebe haben sich gebildet. Auch die Tonkegel von Bauhaus haben die Pflanzen gut mit Wasser versorgt. Blätter und Blüten waren in einem tadellosen Zustand, die Wurzeln entwickelten sich gut. Einziger Kritikpunkt an diesem System: Der Kegel ist leicht instabil. Größere Flaschen sollten abgestützt werden, damit sie nicht umkippen.