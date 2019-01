Beispiel BEV Wenn der Stromanbieter Ärger macht

Wenn der Energieversorger plötzlich Preisänderungen durchsetzt, haben Kunden ein Sonderkündigungsrecht. Sie sind dann nicht mehr an die ursprüngliche Vertragslaufzeit gebunden. Boni, die an bestimmte Bedingungen, wie die Laufzeit, geknüpft sind, verfallen damit aber möglicherweise. Man sollte also abwägen, ob sich der Wechsel zu einem anderen Anbieter tatsächlich lohnt.