Bericht der Weltorganisation für Meteorologie So viel CO2 in der Atmosphäre wie nie zuvor

So viel CO2 in der Atmosphäre wie nie zuvor

Das Treibhausgas CO2 heizt die Erde auf - und es gibt immer mehr davon: Einem Bericht zufolge war noch nie so viel CO2 in der Erdatmosphäre wie 2016. Was können wir dagegen tun?

Was steht in dem Bericht?

Kurz gesagt: Es ist wirklich dramatisch. So viel CO2 - Kohlendioxid - in der Atmosphäre wie jetzt wurde noch nie gemessen. Bislang galten immer 400 ppm (parts per million, Millionstel) als das, was nicht überschritten werden darf - also ein Anteil an 400 CO2-Molekülen auf eine Million Luftmoleküle.