Ende Januar2019 gibt es wieder eine neue Sparpreis-Aktion der Bahn. Wer rechtzeitig bucht, kann auch in den Ferien für wenig Geld quer durch ganz Deutschland reisen.

Fragen an Tobias Frey, SWR Wirtschaftsredaktio

Was steckt hinter der Aktion?

Das ist ein neues Spezialangebot. Fahrgäste können am 30. und 31. Januar Sparpreis- und Super Sparpreis-Tickets buchen. Das sind begehrte Tickets, die extrem günstig sind. Da gibt es dann Fahrten im Fernverkehr für nicht mal 20 Euro und wer schnell bucht, der kann auch in den Ferien oder an beliebten Reisewochenende wie rund um Ostern günstig Bahn fahren.