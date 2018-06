Backofenreiniger Welche Mittel helfen wirklich?

Wie bekommt man diese so richtig schön eingebrannte Mischung aus Fett und Stärke am besten aus dem Backofen entfernt? Wir testen sechs verschiedene Reiniger. Inhalt der Flaschen und Dosen: Jeweils ein halber Liter.

Bei den Eigenmarken von DM und Edeka machen sich diese direkt bemerkbar: Die Reiniger stinken. Sidol Bref verursacht in unserem Check Husten. Toxikologin Maren Hermanns-Clausen vom Giftnotruf in Freiburg sagt, dass die Seifenbestandteile und Lösemittel in den Reinigern schleimhautreizend sind. "Menschen, die ein hypersensibles Bronchialsystem haben, können unter Umständen dadurch einen Asthmaanfall haben."