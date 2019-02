Aufbackbrötchen Welches knackt am besten?

In einem unabhängigen Lebensmittellabor wurden im Rahmen einer Stichprobe zehn Produkte - darunter Tiefkühl- und ungekühlte Brötchen sowie Bio-Produkte - auf ihren Gehalt an Glyphosat, Acrylamid und Schimmelpilzgiften (Mykotoxine) untersucht.

Der Unkrautvernichter Glyphosat wurde in keinem Produkt gefunden. Schimmelpilzgifte, die zu Organschäden und Krebs führen können, konnten nur in geringfügigen Spuren, weit unterhalb der zulässigen Grenzwerte, nachgewiesen werden. Auch Acrylamid, das das Krebsrisiko erhöhen kann, wurde selbst im gebackenen Zustand nur in Spuren an der Nachweisgrenze ermittelt.