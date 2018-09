Arbeitsunfälle im Südwesten Mehr tödliche Unfälle am Arbeitsplatz

Mehr tödliche Unfälle am Arbeitsplatz

Beim Arbeitsschutz gehört Deutschland zu den Schlusslichtern in Europa.

Ralf Puchmeier wird seinen Sohn nie wiedersehen. Mit 19 Jahren ist Marvin gestorben – bei einem Arbeitsunfall. Er arbeitete nach einem Rockkonzert in der Stuttgarter Schleyerhalle mit beim Abbau der Technik – und dabei kam es zu dem schrecklichen Unfall. Als Marvins Vater dort ankam, bot sich ihm mit dem Anblick der großen Blutlache ein schreckliches Bild. Ein Arbeitskollege stürzte aus zwölf Metern Höhe auf Marvin. Ungesichert. Ein klarer Verstoß gegen Arbeitsschutzvorschriften, stellen Gewerbeaufsicht und Berufsgenossenschaft später fest.

Der Unfallort in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle.

Marvin war nicht der einzige, der bei einem Arbeitsunfall im vergangenen Jahr ums Leben kam. Deutschlandweit kommen an jedem Werktag durchschnittlich zwei Menschen bei Arbeitsunfällen ums Leben. Das müsste nicht sein.

Dafür sollen auch regelmäßige Kontrollen sorgen, zum Beispiel auf Baustellen. Doch die fänden zu selten statt, sagt Michael von Koch, Chef der Gewerbeaufsicht Stuttgart. 21.0000 Baustellen im Jahr gibt es in Stuttgart, erklärt von Koch, doch davon könnten nur 30 kontrolliert werden. Die Betriebe müssten deshalb nicht fürchten, dass eine Baustelle stillgelegt werde, weil sie für die Mitarbeiter nicht sicher ist.

In allen Bundesländern wurden bei den Arbeitsschutzbehörden massiv Stellen abgebaut. Die Folge: Die Zahl der Arbeitskontrollen wurde je nach Bundesland zwischen 35 und 96 Prozent zurückgefahren.

Aber weil das Personal knapp ist, muss ein Betrieb in Deutschland statistisch maximal damit rechnen, dass er alle 30 Jahre überprüft wird. Deutschland gehöre beim Arbeitsschutz zu den Schlusslichtern in Europa, sagt Professor Wolfhard Kohte von der Universität Halle-Wittenberg. "Wir haben uns eingereiht bei Bulgarien und Ungarn. Und das ist allerdings in Deutschland wenig zur Kenntnis genommen worden." Mit Blick auf diese Entwicklung spricht Kohte von einem "Staatsversagen beim Arbeitsschutz".