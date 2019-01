Analysemethoden der Polizei Wie die 3D Technik den Täter überführt

Es steht Aussage gegen Aussage, wer hat geschossen? 3D Analysen des LKA überführen den Täter. In Zukunft wird die Technik noch mehr leisten können.

Jeden Tag fährt Adnan Erdem (Name geändert) in das Mannheimer Gewerbegebiet. Der türkische Geschäftsmann hat - wie jeden Morgen - gerade seine Tochter in den Kindergarten gebracht und ist auf dem Weg zu seiner Firma.

Aber an diesem Morgen wartet um kurz vor 9 Uhr ein Mann an einer Kreuzung auf ihn. Als er den Geschäftsmann sieht, zückt er seine Pistole und schießt fünfmal auf Erdems Fahrzeug. Der Geschäftsmann bleibt unverletzt, gibt Vollgas und erreicht kurz darauf seine Firma, wo er einem Mitarbeiter von den Schüssen berichtet und die Polizei verständigt. Sein Mitarbeiter begibt sich sofort auf die Suche und stellt den Täter wenige Minuten später. Kurz darauf trifft die Polizei ein.

An der Kreuzung schießt der mutmaßliche Täter auf den Geschäftsmann. Szene nachgestellt.

Aussage gegen Aussage

"Bei seiner Festnahme war der Beschuldigte nicht mehr im Besitz der offensichtlich zur Verwendung gelangten Tatwaffe. Diese konnte bei einer Absuche des Tatorts kurze Zeit darauf in einem Gebüsch vorgefunden werden", erinnert sich Kriminalhauptkommissar Klaus Renner an die Festnahme des mutmaßlichen Täters.

Die Ermittler gehen anfangs von einem eindeutigen Fall aus, doch der mutmaßliche Schütze erzählt eine ganz andere Geschichte. "Er gab an, im Kreuzungsbereich gewesen zu sein, als das Opfer um die Kurve fuhr, ihn erkannt hätte, angehalten hätte, aus dem PKW ausgestiegen sei mit einer Waffe in der Hand und ihn unvermittelt attackiert hätte. Im anschließenden Gerangel sei es ihm gelungen, die Waffe zu entreißen und seinerseits, zum Selbstschutz, vier bis fünfmal in den Boden geschossen zu haben. Er erklärte sich die Schussbeschädigungen an dem Fahrzeug hier möglicherweise mit Abprallspuren von abprallenden Geschossprojektilen, die dann in das Fahrzeug eingedrungen sein sollten", sagt Renner. Somit steht Aussage gegen Aussage.

Das 3D Gerät vermisst den Tatort und zeichnet Millionen von Bildpunkten auf.

Um den Tathergang rekonstruieren zu können, vermisst das LKA mit einem 3D-Scanner den Tatort. Das Gerät zeichnet Millionen Punkte innerhalb weniger Minuten auf und macht gleichzeitig hochauflösende Bilder der Umgebung. Mit diesen Daten erstellt 3D-Forensikerin Sandra Staiger ein dreidimensionales Modell des Tatorts. Zusammen mit einem Schusswaffensachverständigen kann sie anhand der Einschusswinkel und der Fahrstrecke den Tathergang virtuell rekonstruieren. Die Möglichkeiten im 3D Modell sind fast grenzenlos. "Hier kann ich mich komplett in diesem kleinen 3D Raum wie so ein kleiner Helikopter, über die Szenen hinweg bewegen, mich in jede Position bewegen, den Blick des Täters einnehmen oder den Blick von Zeugen einnehmen. So kann ich mich hier komplett durch die Szene durch bewegen", sagt Sandra Staiger vom LKA Baden-Württemberg. In dem Modell können die Forensiker auch Schussbahnen sichtbar machen.

Durch die 3D Analyse gut zu erkennen: Das Fahrzeug war in Bewegung.

3D Technik überführt Täter

Staiger analysiert ihr Modell zusammen mit einem Schusswaffensachverständigen. "In Verbindung mit der Hülsenlage, die wir da vor Ort festgestellt haben und diesem vermuteten Täterstandort sieht man sehr schön, dass das Fahrzeug sich vorwärts bewegt hat und er praktisch hinter dem Fahrzeug hergeschossen haben muss", sagt der Sachverständige. Die 3D-Analyse stützt also die Aussage des Geschäftsmannes.

"Letztendlich war das Landgericht Mannheim von der Darstellung, wie wir sie abgeliefert haben, auch überzeugt, dass die Tat so abgelaufen sein muss und verurteilte den Täter zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt neuneinhalb Jahren wegen versuchten Mordes", sagt Renner.

Die Zukunft der 3D Tatortsicherung

Im Hochleistungsrechenzentrum der Universität Stuttgart wird bereits an der Zukunft des 3D Tatorts geforscht. Hier steht einer der schnellsten Supercomputer der Welt. Die Forscher haben den begehbaren, virtuellen Tatort entwickelt. Ermittler können sich in Zukunft dann mit speziellen Brillen am Tatort bewegen, verschiedene Blickwinkel einnehmen oder auch Gegenstände platzieren. Auch können sich zwei Personen gleichzeitig im Modell bewegen.

Bald können auch in Baden-Württemberg 3D-Obduktionen durchgeführt werden.

3D Obduktionen in der Schweiz bereits möglich

In der Schweiz werden die 3D Technologien auch für Obduktionen angewendet. Beispielsweise bei Mordopfern können sie genutzt werden, um einen Einschuss nachzuvollziehen. "Man kann dann diesen virtuellen Körper aufschneiden in jeder beliebigen Richtung. Man kann es in jedem Maßstab sich anschauen, das heißt wenn man sich auf Details fokussieren will, kann man es einfach beliebig groß machen", sagt Wössner. In spätestens zwei Jahren wird das LKA Baden-Württemberg als eine der ersten Behörden in Deutschland mit dieser Technologie arbeiten.

