Alltagshelden Autofahrer rettet Frau vor prügelndem Exfreund

Hinsehen statt wegschauen! Mit ihrer " Aktion-tu-was" für mehr Zivilcourage will die Polizei innerhalb der Bevölkerung das Bewusstsein für mehr Solidarität und größere Hilfsbereitschaft stärken.

Wir alle sind gesetzlich dazu verpflichtet, bei einer Straftat im Rahmen unserer Möglichkeiten einzugreifen. Aber wie genau verhält man sich in einer brenzligen Situation als Zeuge oder Helfer richtig?

Helfen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Manchmal genügt schon ein lautes Wort oder eine Geste, um einen potentiellen Täter von seinem Vorhaben abzubringen. Sie müssen nicht ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. Suchen Sie im Ernstfall Mitstreiter und verständigen Sie die Polizei. Suchen Sie räumliche Distanz zum Täter. Sprechen Sie das Opfer an: "Kommen Sie zu uns, wir helfen Ihnen!" Wichtig: Duzen Sie den Täter nicht, sonst könnten Dritte einen rein persönlichen Konflikt vermuten. Vermeiden Sie es, den Täter zu provozieren oder sich provozieren zu lassen.

Andere direkt zur Mithilfe auffordern. Wenn Sie Zeuge eines Verbrechens werden, warten Sie nicht drauf, dass schon irgend jemand etwas unternehmen wird. Reagieren Sie sofort und machen Sie gezielt andere auf das Verbrechen aufmerksam. Sprechen Sie Anwesende direkt an: "Sie, der Herr im Polo-Hemd, helfen Sie bitte." "Sie, die Dame mit dem Hut, rufen Sie die Polizei!". Wenden Sie sich an das Personal in öffentlichen Verkehrsmitteln.