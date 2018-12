"Alles, was rollen kann, wird rollen." Reisewelle am Wochenende vor Weihnachten

Rund um das Vor-Weihnachtswochenende werden sehr viele Menschen unterwegs sein. Autofahrer im Südwesten müssen mit Staus rechnen, Bahnfahrer mit vollen Zügen.

Die Deutsche Bahn schickt am Wochenende jeden verfügbaren Zug auf die Schiene.

Das beliebteste Verkehrsmittel am Vor-Weihnachtswochenende wird die Bahn sein. Vor allem am Freitag und am Samstag wird mit einem gigantischen Ansturm gerechnet. Deshalb schickt die Deutsche Bahn jeden Zug, der verfügbar ist, auch auf die Schiene. "Alles, was rollen kann, wird rollen", sagte Michael Greschniok von der Deutschen Bahn im SWR-Interview.

Deutsche Bahn empfiehlt Reisebeginn am Mittag

Nachfragestarke Strecken seien zum Beispiel die ICE-Verbindung Stuttgart-Mannheim-Hamburg oder die Strecke von Karlsruhe über Freiburg nach Basel. Die Deutsche Bahn rechnet vor allem am Vormittag und am späten Nachmittag mit vielen Fahrgästen. Empfehlenswert sei es deshalb, am Mittag zu fahren. Außerdem sollten Fahrgäste unbedingt eine Sitzplatzreservierung haben.

"Wer kann, sollte für seine Strecke auch die Intercity-Verbindungen in Erwägung ziehen", so Bahnsprecher Michael Greschniok. Denn oft seien hier im Vergleich zu häufig ausgebuchten ICE-Zügen noch Plätze frei.

Ryanair rechnet mit Rekordreisewelle rund um Weihnachten

Wer über Weihnachten mit dem Flugzeug reisen will, muss mit Wartezeiten rechnen.

Nicht nur in den Zügen kann es voll werden, auch die Fluggesellschaften haben alle Hände voll zu tun. Der Billigflieger Ryanair zum Beispiel rechnet am Samstag mit fast 400.000 Kunden und knapp 2.100 Flügen. Es wird der reisestärkste Tag des Jahres werden, so die Fluggesellschaft. Beliebte Weihnachtsreiseziele seien laut Ryanair unter anderem Bulgarien, Österreich, die Schweiz und Rumänien.

Auch die Lufthansa geht von einem großen Ansturm am Wochenende aus: Freitag und Samstag werden insgesamt 150.000 Kunden in den Lufthansa-Flugzeugen erwartet.

Deutlich mehr Buchungen bei den Fernbussen

Ebenfalls viel los sein wird in den Fernbussen. Die konnten sich bereits im vergangenen Jahr rund um Weihnachten über einen neuen Passagierrekord freuen und dieses Jahr dürfte der Ansturm ähnlich groß sein. Bislang seien bereits 60 Prozent mehr Fahrten um die Weihnachts- und Neujahrszeit gebucht worden als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres, so der Fernbusanbieter Flixbus.

"Die für die Weihnachtszeit beliebtesten Verbindungen im Südwesten sind zum Beispiel Frankfurt-Heidelberg, Freiburg-Stuttgart, Karlsruhe-Stuttgart und Mainz-Berlin", sagte Flixbus-Sprecher Martin Mangiapia im SWR-Interview.

Wer noch kein Fernbusticket für das Weihnachtswochenende hat, kann trotzdem noch das eine oder andere Schnäppchen machen. Laut Flixbus gibt es noch einige wenige Sparpreise. Verbraucher sollten allerdings nicht blind buchen, sondern die Preise vergleichen.

Der ADAC rechnet mit vollen Autobahnen und Staus

Autofahrer müssen sich am Vor-Weihnachtswochenende auf Staus einstellen.

Wer mit den Fernbussen oder mit dem eigenen Auto fährt, muss sich auf volle Straßen einstellen. Der Autoclub ADAC rechnet damit, dass vor allem auf den Autobahnen in Deutschland viel los sein wird.

In Baden-Württemberg dürften unter anderem die A5 zwischen Frankfurt und Basel, die A6 zwischen Mannheim und Nürnberg und die A8 zwischen Karlsruhe und München betroffen sein. In Rheinland-Pfalz rechnet der ADAC unter anderem auf der A3 zwischen Frankfurt und Köln sowie auf der A61 zwischen Ludwigshafen und Mönchengladbach mit Staus.