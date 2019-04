Unser Spargel im Südwesten Osterzeit ist Spargelzeit

In Baden-Württemberg wird auf rund 2.300 Hektar Acker Spargel angebaut. Das sind gut zehn Prozent der deutschen Spargelfläche. Große Tradition hat der Schwetzinger Spargel und in Bruchsal in Nordbaden liegt auch der größte Spargelmarkt Europas. Allerdings ist der Anbauschwerpunkt mittlerweile deutlich nach Süden gewandert, in den Bereich des Kaiserstuhls. Rund 300 Bauern pflanzen im Land Spargel an.