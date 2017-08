Air Berlin ist insolvent Was die Pleite für Fluggäste bedeutet

Wenn zwar der Flieger rechtzeitig am Urlaubsziel ankam, Ihr Koffer aber nicht, kann es sein, dass Sie den Wert des Gepäcks nachweisen müssen. Wer sicher gehen will, kann zuvor eine Reisegepäckversicherung abschließen. Unser Tipp: Prüfen Sie vorher, inwieweit Ihre Hausrat-Police oder die Versicherung über die Airline einen möglichen Schaden abdeckt. Reisegepäckversicherungen haben im Regelfall sehr strenge Versicherungsbedingungen, so dass nur selten ein Schadensfall akzeptiert wird.

Wenn Ihr Gepäck den Wert von 1.200 Euro übersteigt, sollten Sie dies beim Einchecken am Schalter mitteilen. Gegen einen Zuschlag wird dann der erhöhte Betrag versichert. Wurde Ihr Gepäck beim Transport beschädigt, sollten Sie das ebenfalls umgehend melden. Solche Schäden ersetzen EU-Airlines bis zu einer Höhe von etwa 1.200 Euro.