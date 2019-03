ADAC-Test mit Euro-5-Motoren Keine Nachteile durch Diesel-Nachrüstung

Super Stickoxidwerte und keine Motor-Schäden: Nach einem Test mit nachgerüsteten Euro-5-Dieseln appelliert der ADAC an die Autokonzerne, mehr Updates anzubieten.

Dabei gab es immer wieder kleinere Reparaturen oder den Austausch von Verschleißteilen. Schäden an anderen Motorteilen des Fahrzeugs - derzeit noch von vielen Euro-5-Dieselfahrern mit Blick auf die Nachrüstung befürchtet - konnten dagegen nicht festgestellt werden.

Bei Kälte funktionieren Diesel-Nachrüst-Systeme nicht so gut.

Dafür hat der ADAC-Test an anderer Stelle ein Problem aufgedeckt: Kommt der Herbst und es wird kühler, dann können die Nachrüstsystem an ihre Grenze kommen. Möglicherweise so deutlich, dass die Reinigungsleistung der nachgerüsteten Fahrzeuge nicht ausreicht, um die vorgeschriebenen Abgaswerte einzuhalten. Hauptgrund dafür: die serienmäßig hohen Abgasemissionen der Euro-5-Diesel.